Іракська армія заявила про ліквідацію одного з ватажків ІДІЛ, який родом із Чечні – ЗМІ

Іракська армія повідомила про ліквідацію одного з ватажків терористичного угруповання «Ісламська держава» Абу Анаса аш-Шішанов неподалік від Мосула. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на Akhbar Iraq.

За даними порталу видання, Абу Анас Аш-Шішанов був убитий в результаті авіаудару по південних передмістях Мосула.

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Відзначається, що він був уродженцем Чечні. За даними іракських ЗС, в даному районі ховалася група бойовиків.

Нагадаємо, напередодні повідомлялось, що Ірак готує спеціальні сили, в завдання яких входить штурм міста Таль-Афар, оплоту бойовиків «Ісламської держави» на захід від Мосула, щоб, таким чином, уникнути помсти ісламістів у вигляді терору по відношенню до сунітського населення міста.

Захоплення або відрізання Таль-Афару від Мосула є ключовим компонентом наступу очолюваної США коаліції, яка прагне взяти під контроль останнє велике місто в Іраку, підконтрольне «Ісламській державі». Успішна операція дозволить сухопутним військам, які беруть участь в кампанії, завершити оточення Мосула.

Армійські і поліцейські сили, які планують штурм Таль-Афара, включатимуть в себе сунітські і шиїтські угруповання, що відображають суміш населення міста, заявив Хішам аль-Хашимі, багдадський аналітик, який консультує уряд з питань «Ісламської держави».

Наступ на Мосул розпочався 17 жовтня із залученням повітряних і наземних сил очолюваної США коаліції.