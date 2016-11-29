Ніхто про них не думає – Лавров про розміщення воєнізованої місії ОБСЄ на Донбасі
За словами Лаврова, питання воєнізованих місій "вже не актуальне".
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що про воєнізовану місію ОБСЄ на сході України «ніхто не думає», «питання вже не актуальне».
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав за підсумками переговорів у Мінську глав МЗС «нормандської четвірки».
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«Питання вже не актуальне, такої потреби не існує. Сьогодні ніхто про це не говорив. Жодних воєнізованих місій ні ОБСЄ, ні будь-якої іншої структури, про що періодично говорять у Києві, ніхто про них не думає», - сказав Лавров, відповідаючи на питання, чи є необхідність створити воєнізовану місію ОБСЄ на сході України, і на яких умовах і в які терміни це можливо.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Мінську відбувалася зустріч міністрів закордонних справ України, Німеччини, Франції та РФ. На ній обговорювалися питання безпеки та гуманітарні питання.