У МЗС Росії заявили про відсутність консенсусу щодо "дорожньої карти" по Донбасу
Зустріч у "номандському форматі", як зазначили у МЗС Росії, може бути обумовлена наявністю "дорожної карти".
Проведення зустрічі міністрів "нормандської четвірки" (РФ, Німеччина, Франція, Україна) поки не проглядається.
Про це у вівторок повідомив глава МЗС РФ Сергій Лавров, пише ТАСС.
"Зовнішньополітичні помічники (лідерів" нормандської четвірки "- ред.) перебувають у постійному контакті ... - сказав він. - Проведення зустрічі міністрів "нормандської четвірки" обумовлено наявністю "дорожньої карти", яку можна схвалити".
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"Поки такий консенсус не проглядається", - додав він.
Нагадаємо, представник України у політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи, координатор виборчих та парламентських програм Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська заявляла, що представники РФ у Тристоронній контактній групі із врегулювання ситуації на Донбасі намагаються схилити політичну підгрупу до затвердження так званої "формули Штайнмаєра", що є неприйнятим для України.
«Щодо дискусії в Мінську, то вона вдруге поспіль отримує цікаве русло. РФ намагається схилити нашу підгрупу до того, щоб саме ми затвердили т.зв. формулу Штайнмаєра, а Тристороння контактна група її “парафіювала”. Звісно, українська сторона не може на це піти, так як глави держав Норманської четвірки дали доручення 4-м міністрам закордонних справ розробити Дорожню карту до кінця листопада, частиною якої будуть як безпекові позиції, так і політичний блок», - написала Айвазовська у Facebook.