Глави МЗС країн "нормандської четвірки" почали обговорення безпекових та гуманітарних питань - Клімкін

17:03, 29 листопада 2016
Політика
654 1

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що керівники зовнішньополітичних відомств країн "нормандської четверки" на зустрічі у Мінську почали обговорювати безпекові та гуманітарні питання.

Еро, Клімкін, Штайнмаєр, Лавров / REUTERS

Про міністр написав у Twitter.

"На Норманді почали обговорювати безпекові та гуманітарні питання. Лише за останній місяць КПВВ піддавався обстрілам бойовиків 317 разів", - заявив Клімкін.

Читайте такожКлімкін у Мінську наполягатиме на українському баченні "дорожньої карти"

Він також повідомив учасникам переговорів про проблему з доступом для ремонту до водогону у Торецьку, який був пошкоджений у результаті обстрілів бойовиків.

Як повідомляв УНІАН, зустріч проходить за участі міністрів закордонних справ України, Німеччини, Франції та РФ Клімкіна, Франк-Вальтера Штайнмаєра, Жан-Марка Еро та Сергія Лаврова.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter