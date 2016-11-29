Глави МЗС країн "нормандської четвірки" почали обговорення безпекових та гуманітарних питань - Клімкін

Про міністр написав у Twitter.

"На Норманді почали обговорювати безпекові та гуманітарні питання. Лише за останній місяць КПВВ піддавався обстрілам бойовиків 317 разів", - заявив Клімкін.

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Він також повідомив учасникам переговорів про проблему з доступом для ремонту до водогону у Торецьку, який був пошкоджений у результаті обстрілів бойовиків.

Як повідомляв УНІАН, зустріч проходить за участі міністрів закордонних справ України, Німеччини, Франції та РФ Клімкіна, Франк-Вальтера Штайнмаєра, Жан-Марка Еро та Сергія Лаврова.