Глави МЗС країн "нормандської четвірки" почали обговорення безпекових та гуманітарних питань - Клімкін
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що керівники зовнішньополітичних відомств країн "нормандської четверки" на зустрічі у Мінську почали обговорювати безпекові та гуманітарні питання.
Про міністр написав у Twitter.
"На Норманді почали обговорювати безпекові та гуманітарні питання. Лише за останній місяць КПВВ піддавався обстрілам бойовиків 317 разів", - заявив Клімкін.
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Він також повідомив учасникам переговорів про проблему з доступом для ремонту до водогону у Торецьку, який був пошкоджений у результаті обстрілів бойовиків.
Як повідомляв УНІАН, зустріч проходить за участі міністрів закордонних справ України, Німеччини, Франції та РФ Клімкіна, Франк-Вальтера Штайнмаєра, Жан-Марка Еро та Сергія Лаврова.
Привернув увагу РФ, а також фр. і нім. друзів, що укр. сторона протягом 6 днів не могла отримати доступ до водогону у Торецьку для ремонту.— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) November 29, 2016