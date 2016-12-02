Міста Лівії щорічно заробляють 346 мільйонів євро на контрабанді людей - ЄС

Про це йдеться у доповіді командувача військовими операціями ЄС в Середземному морі, повідомляє Європейська правда з посиланням на Associated Press.

У доповіді, підготованій для 28 держав-членів ЄС, підкреслюється, що потік мігрантів до Європи є однією з головних частиною економіки в розореній війною Лівії.

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"Незаконне перевезення мігрантів, яке починається далеко за межами лівійської кордону, залишається основним джерелом доходу у місцевих жителів лівійських прибережних міст, а річний обсяг їхніх незаконних доходів складає від 275 до 325 млн євро", - йдеться у документі.

У доповіді не наводиться ніяких подробиць щодо того, як ці цифри були розраховані.

Десятки тисяч мігрантів, які залишають Лівію на маленьких човнах, і яких рятують військові кораблі в Середземному морі, часто розповідають про сотні або тисячі євро, які вони повинні були платити контрабандистам в Лівії.

Міжнародна організація з міграції підрахувала, що 4690 людей загинули цього року, намагаючись перетнути Середземне море і потрапити в Європу, а 348 650 мігрантів і біженців досягли континенту.

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У доповіді для ЄС оцінюється робота військово-морської місії "Софія", яка покликане зупинити потік мігрантів в Європу. Відзначається, що немає жодних доказів, що екстремісти намагалися потрапити в Європу через небезпечний маршрут, який проходить з Лівії до Італії.

Місія відзначає зміну тактики у деяких контрабандистів. Все частіше вони буксирують гумові човни без двигунів в море, де безпомічні мігранти сподіваються бути підібрані групою допомоги або торговими суднами.

Він припустив, що контрабандисти також навмисно спрямовуючи свої кораблі до допоміжних судів, які передають їх розташування на сусідні кораблі.