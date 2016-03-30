Італія фіксує різке збільшення потоку мігрантів з Лівії

За інформацією міністерства внутрішніх справ Італії, кількість мігрантів, яких врятували біля італійського узбережжя різко зросла у порівнянні до показників за аналогічний період 2015 року, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на Deutsche Welle.

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Так, повідомляється, що за статистикою перших трьох місяців 2016 року берегова охорона врятувала понад 16 тис. мігрантів з човнів контрабандистів, які потрапляли в біду у водах між Лівією і Сицилією. Зокрема, більше ніж 1500 людей були врятовані лише у вівторок.

В той же час, за перші 3 місяці 2015 року італійські служби врятували трохи більше 10 тис. мігрантів.

Італійська влада відзначає, що більшість мігрантів африканського походження, які намагаються через територію Лівії потрапити до Європи.

Берегова охорона Італії очікує цього року збільшення кількості мігрантів удвічі після того, як поліпшаться погодні умови.

Раніше повідомлялося, що біля берегів Італії врятовано 1500 мігрантів за добу.