У Середземному морі врятували понад тисячу мігрантів

Під час рятувальної операції у понеділок, 7 листопада, у воді були знайдені також десять тіл загиблих, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на ANSA.

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За даними Міжнародної організації з міграції (МОМ), у 2016 році кількість загиблих у Середземному морі вже перевищила 4220 осіб, що значно вище показника за весь минулий рік - 3770.

За словами речника Управління Верховного комісара ООН у справах біженців Вільяма Спіндлера, найбільш небезпечним є маршрут з Лівії до Італії, на якому гине один із 47 мігрантів.

Як повідомляв УНІАН раніше, влада Італії повідомила в суботу про порятунок в ході спецоперації у Середземному морі понад 2200 мігрантів, які на човнах пливли до Європи. Водночас повідомляється про 10 загиблих, які були виявлені в одному із човнів.