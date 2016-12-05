Прем’єр Франції планує балотуватись на пост президента - ЗМІ

Прем’єр-міністр Франції Мануель Вальс має сьогодні оголосити про свої наміри балотуватись на пост президента країни, передає Le Figaro.

Видання зазначає, що Вальс має оголосити своє рішення щодо участі у президентських виборчих перегонах сьогодні, 5 грудня, у місті Еврі о 18:30 за місцевим часом.

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"Яким би не було рішення, прийняте прем'єр-міністром, він швидко відновить функціонування системи уряду", - цитує видання слова джерела.

В той же час низка інших французьких ЗМІ повідомляють, що Вальс все ж таки планує балотуватись на пост президента Франції.

Нагадаємо, президент Франції Франсуа Олланд заявив, що відмовляється від участі у президентських виборах наступного року.

Раніше, республіканець Франсуа Фійон переможе лідера "Національного фронту" Марін Ле Пен у другому турі президентських виборів у травні 2017 року.