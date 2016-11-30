Фійон в разі перемоги буде балансувати між двома супердержавами в інтересах Франції - експерти
Лідер «республіканців» Франсуа Фійон має найкращі шанси стати президентом Франції. Проте його політика не буде «проросійською», хоча його обрання дійсно не стане «доброю новиною для Києва».
Так вважають експерти, опитані в рамках експертного опитування Інституту Горшеніна.
На їхню думку, Фійон буде грати на балансі між двома супердержавами в інтересах Франції, пише LB.
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Перемогу Фійона в праймеріз «республіканців» не показувала соціологія і не прогнозували автори редакційних матеріалів, однак вона вимальовувалася протягом двох останніх місяців з урахуванням того, як він вправно себе позиціонував, зберігаючи рівновагу в економічних питаннях, питаннях моралі та ідентичності, відповідаючи очікуванням виборців правого крила і центру, зазначає Ів Бурдійон, репортер міжнародної служби газети Les Echos.
За його словами, «він (Фійон – ред.) закликає до повернення до національних традицій з питань освіти, сім'ї, патріотизму, користується репутацією людини врівноваженої, на відміну від Саркозі, не замішаний в жодних корупційних історіях і проявляє більш обережну позицію в питаннях ісламізму та імміграції, ніж Жюппе. Не на користь Жюппе пішли твердження, що «багатство Франції полягає в її різноманітті», які передбачають імміграцію, в той час як після подій у Батаклані та надання притулку мігрантам думка французької громадськості з цих питань стала більш жорсткою».
Для багатьох результат Фійона на праймеріз республіканців» у Франції був сюрпризом, адже до першого туру праймеріз, основна інтрига розігрувалася між Саркозі і Жюппе, - зазначає Тетяна Кастуєва-Жан, керівник Центру Росія/ННД при Французькому інституті міжнародних відносин (IFRI).
Як вона підкреслює, що мова йде, швидше за все, не про вибір Фійона як дійсно харизматичного лідера, а про вибір виборцями саме його програми. «По-перше, це, звичайно, відповідь на провали президентства Олланда, яке розчарувало більшу частину навіть лівого електорату. А по-друге, цікаві змістовні аспекти програми. Ця програма соціально консервативна, економічно ліберальна і схильна до Realpolitik в міжнародній політиці. По кожному з цих пунктів вона фактично противовоположна соціалістів», - констатує експерт.
Коментуючи хід праймеріз, президент Інституту Горшеніна Вадим Омельченко звертає увагу, що Фійон «як би виявився в останній момент». «До цього доводилося вибирати між Саркозі, який зображував трампизм, і дуже мудрим, щоб відповідати трендам, Жюппе. Це було проблемою невідповідності. Сьогодні фальш проходить важко. Тому між «правильними» трампістськими формулами Саркозі і довірою до нього була величезна прірва. Обмеженням Жюппе став його вік, не де-юре, а де-факто. Його складно було уявити носієм змін. В принципі, цей електоральний сегмент давно шукає де Голля. В останній момент, коли Фійон перехопив риторику Саркозі, у формулі виявилося потрібне значення. Дуже важливо: Фійон щиро вірить в те, що він говорить. Але можу точно сказати, що вибори президента не будуть легкими. Ми, в принципі, вважаємо, що не буває легких кампаній. І в цей раз прогнозуємо, що легко не буде», - зазначив експерт.