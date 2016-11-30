Фійон в разі перемоги буде балансувати між двома супердержавами в інтересах Франції - експерти

Так вважають експерти, опитані в рамках експертного опитування Інституту Горшеніна.

На їхню думку, Фійон буде грати на балансі між двома супердержавами в інтересах Франції, пише LB.

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Перемогу Фійона в праймеріз «республіканців» не показувала соціологія і не прогнозували автори редакційних матеріалів, однак вона вимальовувалася протягом двох останніх місяців з урахуванням того, як він вправно себе позиціонував, зберігаючи рівновагу в економічних питаннях, питаннях моралі та ідентичності, відповідаючи очікуванням виборців правого крила і центру, зазначає Ів Бурдійон, репортер міжнародної служби газети Les Echos.

За його словами, «він (Фійон – ред.) закликає до повернення до національних традицій з питань освіти, сім'ї, патріотизму, користується репутацією людини врівноваженої, на відміну від Саркозі, не замішаний в жодних корупційних історіях і проявляє більш обережну позицію в питаннях ісламізму та імміграції, ніж Жюппе. Не на користь Жюппе пішли твердження, що «багатство Франції полягає в її різноманітті», які передбачають імміграцію, в той час як після подій у Батаклані та надання притулку мігрантам думка французької громадськості з цих питань стала більш жорсткою».

Для багатьох результат Фійона на праймеріз республіканців» у Франції був сюрпризом, адже до першого туру праймеріз, основна інтрига розігрувалася між Саркозі і Жюппе, - зазначає Тетяна Кастуєва-Жан, керівник Центру Росія/ННД при Французькому інституті міжнародних відносин (IFRI).

Як вона підкреслює, що мова йде, швидше за все, не про вибір Фійона як дійсно харизматичного лідера, а про вибір виборцями саме його програми. «По-перше, це, звичайно, відповідь на провали президентства Олланда, яке розчарувало більшу частину навіть лівого електорату. А по-друге, цікаві змістовні аспекти програми. Ця програма соціально консервативна, економічно ліберальна і схильна до Realpolitik в міжнародній політиці. По кожному з цих пунктів вона фактично противовоположна соціалістів», - констатує експерт.

Коментуючи хід праймеріз, президент Інституту Горшеніна Вадим Омельченко звертає увагу, що Фійон «як би виявився в останній момент». «До цього доводилося вибирати між Саркозі, який зображував трампизм, і дуже мудрим, щоб відповідати трендам, Жюппе. Це було проблемою невідповідності. Сьогодні фальш проходить важко. Тому між «правильними» трампістськими формулами Саркозі і довірою до нього була величезна прірва. Обмеженням Жюппе став його вік, не де-юре, а де-факто. Його складно було уявити носієм змін. В принципі, цей електоральний сегмент давно шукає де Голля. В останній момент, коли Фійон перехопив риторику Саркозі, у формулі виявилося потрібне значення. Дуже важливо: Фійон щиро вірить в те, що він говорить. Але можу точно сказати, що вибори президента не будуть легкими. Ми, в принципі, вважаємо, що не буває легких кампаній. І в цей раз прогнозуємо, що легко не буде», - зазначив експерт.