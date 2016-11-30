"Друг Путіна" Фійон переможе Ле Пен у другому турі виборів президента Франції - Reuters
Республіканець Франсуа Фійон переможе лідера "Національного фронту" Марін Ле Пен у другому турі президентських виборів у травні 2017 року.
Про це свідчать дані соціологічного опитування Elabe, передає Reuters.
Так, за результатами опитування Фійон, який у неділю виграв другий тур "праймеріз", досі залишається лідером у передвиборній гонці серед кількох кандидатів.
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Прогнозується, що Фійон та Ле Пен переможуть у першому турі голосування. А вже у другому турі за Фійона готові проголосувати 66% виборців, а за Ле Пен - 34%.
Третє місце, як свідчать дані опитування, у першому турі дістанеться екс-міністру економіки Еммануелю Макрону - незалежному кандидату.
Зазначимо, що Фійон представляє французьких консерваторів з партії "Республіканці", які виступають за посилення співпраці з Росією, в тому числі щодо Сирії. Він неодноразово критикував президента Франсуа Олланда за його жорстку позицію щодо Росії.