"Друг Путіна" Фійон переможе Ле Пен у другому турі виборів президента Франції - Reuters

Про це свідчать дані соціологічного опитування Elabe, передає Reuters.

Так, за результатами опитування Фійон, який у неділю виграв другий тур "праймеріз", досі залишається лідером у передвиборній гонці серед кількох кандидатів.

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Прогнозується, що Фійон та Ле Пен переможуть у першому турі голосування. А вже у другому турі за Фійона готові проголосувати 66% виборців, а за Ле Пен - 34%.

Третє місце, як свідчать дані опитування, у першому турі дістанеться екс-міністру економіки Еммануелю Макрону - незалежному кандидату.

Зазначимо, що Фійон представляє французьких консерваторів з партії "Республіканці", які виступають за посилення співпраці з Росією, в тому числі щодо Сирії. Він неодноразово критикував президента Франсуа Олланда за його жорстку позицію щодо Росії.