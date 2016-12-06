НАТО підтвердить незмінну підтримку України - Столтенберг

НАТО завтра, 7 грудня, на засіданні Комісії Україна-НАТО підтвердить позицію незмінної підтримки України. Про це заявив генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав перед початком зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів Альянсу та засіданням Північноатлантичної ради у Брюсселі.

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"Завтра ми розпочнемо із зустрічі Комісії НАТО-Україна, роблячи наголос на незмінній підтримці Альянсом України. Ми підіб’ємо підсумки підтримки НАТО та реформ уряду (України)", - сказав Столтенберг.

Як повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ України Павло Клімкін 6-7 грудня перебуватиме з робочим візитом у Брюсселі.

Клімкін візьме участь у засіданні Комісії Україна-НАТО і засіданні Північноатлантичної ради у форматі контрибуторів місії НАТО в Афганістані «Рішуча підтримка».

Також глава МЗС проведе переговори зі Столтенбергом та низку двосторонніх зустрічей з міністрами закордонних справ держав-членів Альянсу.