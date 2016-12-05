"Мінськ", реформи та підтримка з боку Альянсу: Столтенберг про майбутнє засідання комісії Україна - НАТО в Брюсселі

У Брюсселі 7 грудня відбудеться засідання комісії Україна – НАТО, на якому будуть обговорюватись реформи в Україні та ситуації на сході. Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг на прес-конференції в Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

В той же час, генсек підкреслив, що реформа оборонних інститутів є важливою і в ході боротьби з корупцією в Україні, і що саме на цьому зосереджена підтримка Альянсом України.

"Ми в процесі збільшення підтримки України. Ми узгодили пакет заходів і зусиль заради політичної і практичної підтримки України", - сказав він, додавши, що глава МЗС України Павло Клімкін на засіданні поінформує про обстановку з безпекою на Донбасі і про хід реформ в Україні.

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"Ми закликаємо країни НАТО надавати двосторонню підтримку реформ України, і низка країн вже надають таку допомогу", - зазначив він.

Також він зазначив, що буде обговорюватися ситуація з виконанням Мінських домовленостей, і повторив, що ситуація лишається вкрай серйозною.

Нагадаємо, режим припинення вогню на Донбасі щодня порушується і ситуацію з безпекою залишається складною. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"Ситуація з безпекою на сході України залишається вкрай важкою. Режим припинення вогню порушується щодня, іноді по сотні разів на день, тому що важке озброєння не було відведене", - сказав Столтенберг.

Генсек зазначив, що на даний момент можна відстежити лише 13% важкого озброєння, раніше зафіксованого ОБСЄ.

"НАТО продовжує підтримувати Україну, і ми надаємо сильну практичну і політичну підтримку", - сказав Столтенберг.