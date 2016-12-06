Тепер не потонуть: після втрати двох винищувачів літаки з "Адмірала Кузнєцова" можуть перевести на сушу

Про це повідомили кілька джерел у Міноборони РФ, передає "КоммерсантЪ".

"Якщо усунути неполадки в аерофінішері злітно-посадочного комплексу в короткі строки не вдасться, то за рішенням керівництва Генштабу ЗС РФ основна частина Су-33 (близько восьми машин) і Міг-29К (дві одиниці) будуть передислоковані на авіабазу Хмеймім у провінції Латакія", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що саме звідти вони будуть завдавати удари на далеких підступах до провінціях Ідліб і Алеппо.

Читайте такожКремль прокоментував втрату другого винищувача з авіаносця "Адмірал Кузнєцов"

Раніше повідомлялося, що причинами аварії російського винищувача при посадці на авіаносний крейсер «Адмірал Кузнєцов» могли стати помилка пілота, виробничий брак і неправильне запресовування троса.

Раніше повідомлялося, що після виконання бойового завдання в небі Сирії при здійсненні посадки на авіаносний крейсер "Адмірал Кузнєцов" через обрив троса аерофінішера викотився за межі палуби винищувач Су-33.

А 14 листопада в Середземному морі розбився літак Міг-29 з авіаносної групи "Адмірала Кузнєцова".