Російський МіГ-29К з авіаносної групи "Адмірала Кузнєцова" розбився в Середземному морі – ЗМІ

Про це пише журнал Combat Aircraft з посиланням на джерела.

Згідно з повідомленням, імовірно, літак занадто низько спустився до авіаносця після польотів над Сирією.

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Зазначається, що місце аварії літака було встановлено. Також був знайдений пілот, хоча на даний момент інформація про його стан відсутня.

Згідно з первинною інформацією, літак був двомісним і входив до 100-го корабельного винищувального авіаційного полку.

Як підкреслює видання, якщо інформація підтвердиться, то це завдасть значного удару по дебюту бойового розгортання авіаносної групи "Адмірала Кузнєцова", яка, як очікується, повинна почати повітряні удари по Алеппо.

Про це також повідомляє телеканал Fox News з посиланням на джерела в американській розвідці.

За їх даними, літак злетів з палуби "Адмірала Кузнєцова", попрямувавши 13 листопада в сторону Сирії. Незабаром після цього у літака виникли неполадки, він розвернувся в бік крейсера. Потім МіГ-29 впав у воду, заходячи на посадку. Пілот, за даними телеканалу, катапультувався.

Нагадаємо, 10 листопада повідомлялося, що російські винищувачі "Адмірала Кузнєцова" готуються до авіаударів по Алеппо.