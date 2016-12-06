"Ми втопили $50 мільйонів": на злощасний "Адмірал Кузнєцов" прибула комісія, польоти можуть скасувати

Половина з них зараз перебуває на авіабазі РФ у Хмеймім. Вони будуть продовжувати здійснювати бойові вильоти. А ось ті, хто залишився на "Адміралі Кузнєцову", швидше за все, будуть чекати висновків комісії. Надто великі втрати, говорить Баранець у коментарі BFM.ru.

"Поки не пройде повний розгляд, що сталося з авіафінішером (Су-33, що впав у море 5 грудня - Ред.), я думаю, що польотів не буде. Тому що зараз там працює дуже крута комісія. Там полетить дехто з посад. Літаки — річ дуже дорога. Там хоч хтось і написав, що їхня вартість 35 млн доларів, але це їхня вартість новими. А ці літаки експлуатувалися, і треба говорити про залишкову вартість. Але це все одно не менше 25 млн доларів. Ось ми, виходить, втопили 50 млн доларів за 3 тижні", - заявив Баранець.

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При цьому ситуація ускладнюється тим, що непрямою причиною падіння в море Міг-29 13 листопада також міг стати трос аерофінішера, який обірвався, припустив полковник запасу, військовий оглядач Михайло Ходаренок.

"Тоді у польоті були три Міг-29. Перший здійснив посадку за всіма правилами. Другий зачепився за трос аерофінішера, порвав його на високій посадкової швидкості 250 кілометрів на годину, і залишки цього троса перекинулися на сусідній трос і взагалі зробили посадку на якийсь час неможливою на палубу важкого авіаносного крейсера. У цей час третій Міг-29, який повинен був здійснювати посадку, йому дали завдання піти на наступне коло. Поки він діяв у зоні очікування, судячи з усього, у нього закінчилося паливо, зупинилися обидва двигуни, льотчик з цих причин катапультувався", - розповів Ходаренок.

За даними BFM.ru половина літаків авіаносного крейсера вже перекинута на російську базу Хмеймім.

Раніше повідомлялося, що після виконання бойового завдання в небі Сирії при здійсненні посадки на авіаносний крейсер "Адмірал Кузнєцов" через обрив троса аерофінішера викотився за межі палуби винищувача Су-33.

А 14 листопада в Середземному морі розбився літак Міг-29 з авіаносної групи "Адмірала Кузнєцова".