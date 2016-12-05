У МЗС Росії назвали умови перемир’я в Алеппо



В МЗС Росії заявили, що перемир'я можливе лише після виходу з Алеппо сирійської опозиції, додавши, що ті угруповання, які не залишать східну частину міста будуть розглядатися як терористи. Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров, передає ТАСС.

Лавров, коментуючи суть пропозицій держсекретаря США Джона Керрі щодо Сирії, зроблених в Римі, заявив, що експерти РФ і США узгоджують маршрути і терміни виходу сирійської опозиції зі східного Алеппо, після чого буде відновлено перемир'я.

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"Вона (пропозиція США, передана держсекретарем Джоном Керрі Лаврову у Римі - Ред.) стосується узгодження конкретних маршрутів виходу зі східного Алеппо всіх без винятку бойовиків. Тому ті збройні угруповання, які відмовляться залишати східне Алеппо, будуть прирівняні до терористів. Не бажаючи йти зі східного Алеппо, вони тим самим продовжать збройну боротьбу", - заявив Лавров, додавши, "Ми будемо поводитися з ними як з терористами, будемо підтримувати операцію сирійської армії проти бандитських загонів такого виду".

"Ми виходимо з того, що американці, коли висунули свою ініціативу про необхідність, щоб всі бойовики пішли зі східного Алеппо, усвідомлювали, яких кроків це вимагатиме від них і їх союзників, які мають вплив на бойовиків, які засіли в цій частині міста", - заявив Лавров.

Нагадаємо, урядова сирійська армія каже, що взяла під свій контроль автостраду, що веде до міжнародного летовища Алеппо.

Воно лежить приблизно за 10 кілометрів від центру міста, передає Euronews. Режим Асада втратив цю автостраду 4 роки тому. Відбиття цього автошляху полегшить операцію щодо встановлення контролю над самим летовищем. Сирійська армія також просунулася до зон старого міста Алеппо, що перебувають під контролем повстанців.