Доля Кастро і Каддафі: Путін не зможе "успішно завершити кар'єру" - російський журналіст

Нещодавно президент РФ Володимир Путін заявив про бажання закінчити кар’єру. У цій заяві політичні експерти одразу знайшли натяк на дострокові вибори у РФ, пише російський журналіст Семен Новопрудський у журналі «Новое время».

«І ворожити будуть на те, чи пройдуть президентські вибори достроково, у 2017 році (на них несподівано закладені гроші в бюджеті-2017) або в термін, весною 2018-го. Ну і ще на те, чи стане Путін балотуватися вчетверте», - пише Новопрудський.

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В той же час журналіст наголошує, що для успішного завершення кар’єри, Путіну необхідно іти зараз, адже у російській історії є лише один приклад відносно добровільної відставки президента – у 1999 році посаду залишив Борис Єльцин.

«Найкращий для Путіна варіант успішного завершення кар'єри - піти зараз, після закінчення на початку 2018 роки свого третього (з поправкою на фіктивне президентство Медведєва - четвертого) терміну», - написав журналіст.

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Адже в іншому випадку на Путіна чекає варіант закінчення кар’єри за прикладом таких диктаторів як Кастро або Каддафі.

«… дійсно останній шанс. Інакше доведеться вибирати між варіантами закінчення кар'єри Фіделя Кастро і Муаммара Каддафі», - резюмував Новопрудський.

Повний текст можна прочитати у щотижневику "Новое время".

Нагадаємо, Президент Росії Володимир Путін в розмові з працівниками челябінського підприємства «Етерн» розповів, чим хотів би зайнятися після завершення політичної кар'єри.

Путін розповів, що дуже любить подорожувати, але в той же час поскаржився, що через щільний робочий графік не має можливості приділяти увагу природним і культурним пам'яткам в країнах, які він відвідує.

Відповідаючи на питання про свою мрію, президент сказав, що хоче успішно завершити свою кар'єру.

Як повідомляв УНІАН, президент Росії Володимир Путін затвердив нову концепцію зовнішньої політики РФ.

Відповідний документ, що скасовує дію попередньої концепції зовнішньої політики РФ від 12 лютого 2013 року, опублікований на офіційному порталі правової інформації РФ.

Зокрема, у документі передбачається робота над зміцненням позицій Російської Федерації «як одного з найвпливовіших центрів сучасного світу», сприяння усуненню вогнищ напруженості і конфліктів на території суміжних держав та всебічний ефективний захист «прав і законних інтересів» російських громадян і росіян, що проживають за кордоном.

Крім цього, Росія, згідно із документом, буде прагнути до «укріплення позицій російських засобів масової інформації і масових комунікацій у глобальному інформаційному просторі і доведення до широких кіл світової спільноти російської точки зору на світові процеси».