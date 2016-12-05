Путін розповів челябінським робітникам, чим хоче зайнятися на пенсії

Про це пише видання «Лента.Ру».

Путін розповів, що дуже любить подорожувати, але в той же час поскаржився, що через щільний робочий графік не має можливості приділяти увагу природним і культурним пам'яткам в країнах, які він відвідує.

«Сьогодні всі мої подорожі зводяться до того, що я приїжджаю в аеропорт, з нього перебираюся в якесь приміщення, потім назад в аеропорт, ось ніби кудись з'їздив», - пожалівся Путін.

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Відповідаючи на питання про свою мрію, президент сказав, що хоче успішно завершити свою кар'єру.