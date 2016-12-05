Путін розповів челябінським робітникам, чим хоче зайнятися на пенсії
20:05, 05 грудня 2016Політика
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Президент Росії Володимир Путін в розмові з працівниками челябінського підприємства «Етерн» розповів, чим хотів би зайнятися після завершення політичної кар'єри.
Володимир Путін / REUTERS
Про це пише видання «Лента.Ру».
Путін розповів, що дуже любить подорожувати, але в той же час поскаржився, що через щільний робочий графік не має можливості приділяти увагу природним і культурним пам'яткам в країнах, які він відвідує.
«Сьогодні всі мої подорожі зводяться до того, що я приїжджаю в аеропорт, з нього перебираюся в якесь приміщення, потім назад в аеропорт, ось ніби кудись з'їздив», - пожалівся Путін.
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Відповідаючи на питання про свою мрію, президент сказав, що хоче успішно завершити свою кар'єру.
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