Більше 80% німців хочуть бачити новим президентом країни Штайнмаєра - опитування

82% відсотки німців хочуть бачити Франка-Вальтера Штайнмаєра в якості свого нового президента та вважають його «хорошим кандидатом». Про це свідчать результати опитування, пише Die Welt.

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Крім того, підтримку Штайнмаєра як кандидата в президенти висловили 67% опитаних німців серед прихильників ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини"

В той же час у країні лише 12% респондентів заявили, що не вважають Штайнмаєра "хорошим кандидатом" на пост президента країни.

Нагадаємо, Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр застеріг від розвалу Європейського Союзу.

Міністр вважає, що сприймати мир на континенті, і Євросоюз як даність більше не можна.

"Фінансова криза, хвиля біженців, які прямують до Європи, і шок від британського референдуму штовхнули Європу в зону сильної турбулентності", - сказав Штайнмайєр. Німецький міністр також звернув увагу на те, що все більше країн-членів ЄС критикують політику Брюсселя. "Навіть найвідданіші прихильники Європи зараз бачать, що ми повинні заново переконувати людей... Якщо ми не будемо знати, як цінувати ЄС, він зійде нанівець", - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні голова Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), віце-канцлер і міністр економіки ФРН Зігмар Габріель запропонував висунути нинішнього главу МЗС Франка-Вальтера Штайнмайєра кандидатом на пост президента ФРН.

За словами Габріеля, на цьому посту має бути людина, яка може представляти країну, знає сучасні виклики й здатна дати на них відповіді. "У СДПН уже є кандидат, який відповідає всім цим вимогам. Це Штайнмаєр. Однак його кандидатура поки не знаходить підтримки у правлячого блоку", - сказав Габріель.