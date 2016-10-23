Прихильник зближення ЄС і Росії Штайнмаєр може стати кандидатом на пост президента Німеччини

Про це він заявив в інтерв'ю газеті Bild am Sonntag, опублікованому 23 жовтня, передає DW.

За словами Габріеля, на цьому посту має бути людина, яка може представляти країну, знає сучасні виклики й здатна дати на них відповіді. "У СДПН уже є кандидат, який відповідає всім цим вимогам. Це Штайнмаєр. Однак його кандидатура поки не знаходить підтримки у правлячого блоку", - сказав Габріель.

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Водночас генсек баварської партії ХСС, що входить до правлячого блоку, Андреас Шоєр висловився проти кандидатури Штайнмаєра. За його словами, голова МЗС краще впорається зі своєю роботою на нинішньому посту.

Наступний президент ФРН, який виконує репрезентативні функції, має бути обраний у лютому 2017 року. Він змінить Йоахіма Гаука, який йде у відставку. Строк повноважень німецького президента становить п'ять років, при цьому допускається одне переобрання.

Як повідомляв УНІАН, Штайнмаєр публічно називає себе прихильником зближення ЄС і Росії. У серпні під час виступу перед студентами Уральського державного університету в російському Єкатеринбурзі він описав російську окупацію Криму як "набір сигналів, який було важко зрозуміти Заходу", а російських військових, які без розпізнавальних знаків на формі забезпечили анексію, назвав "силами самооборони" Криму . За це він піддався критиці як в Німеччині, так і на міжнародному рівні.