У Бундестазі вимагають ввести нові санкції щодо Росії - ЗМІ

З подібними заявами вони звернулися до німецького парламенту і Євросоюзу, пише Spiegel з посиланням на наявне в розпорядженні видання звернення, передає РБК.

У документі німецькі депутати зазначили, що Євросоюз повинен ввести санкції проти звірств Росії в Сирії. Дії Москви в Сирійській арабській республіці Реттген і Брантнер назвали військовими злочинами.

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«Винні в цих злочинах літають за різдвяними подарунками в Мюнхен і Париж, в той час як в Сирії вмирають жінки і діти», - заявили депутати.

За їх словами, «економічні санкції діють повільно». Але в тому випадку, якщо вони будуть введені, «Путін буде мати уявлення про те, які наслідки несуть його рішення по Сирії».

Організація «повітряного мосту» в Алеппо, на думку депутатів Бундестагу, «несе в собі ризики» і «потребує гарантії», проте необхідна. «Ми, дійсно, довго намагаємося забезпечити допомогою всіх тих, хто потребує в ній і хто був забутий протягом багатьох місяців», - сказали Реттген і Брантнер про жителів районів Сирії, що перебувають в облозі.

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Політики також розкритикували позицію Німеччини і ЄС щодо сирійського конфлікту. «Ми практикуємо заклики до жаху», - зазначили вони в документі. Але крім цього, за їх словами, в Німеччині та в Євросоюзі відсутнє «бажання говорити про проблеми», а є «фаталізм і навіть мовчання», - повідомили депутати.

«Занадто багато тиші, враховуючи, що Асад і його союзник - Росія - зрівняли кілька міст з землею, скинули бомби, змусили людей покинути свої будинки, і нарешті, навіть знищили цільові лікарні і школи», - заявили вони.