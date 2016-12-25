Катастрофа Ту-154: на борту перебувала "доктор Ліза", яка викрадала дітей на окупованому Донбасі для вивезення в Росію

Виконавчий директор фонду "Справедлива допомога" Єлизавета Глінка, відома як «доктор Ліза», загинула в авіакатастрофі Ту-154 в Чорному морі. Це підтвердив "Снобу" її чоловік, адвокат Гліб Глінка.

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Водночас, Рада з прав людини при президенті РФ опублікувала некролог Глінці. У некролозі, підписаному головою ради Михайлом Федотовим, сказано, що Глінка збиралася летіти до Сирії, щоб "відвезти медикаменти в університетський госпіталь в Латакії".

Нагадаємо, в 2014 році "доктор Ліза" організовувала відправки дітей з окупованого Донбасу до Росії.

Як повідомляв УНІАН, раніше Міноборони РФ опублікувало повний список пасажирів, які перебували на борту літака Ту-154, в якому 92 імені. Серед них 8 членів екіпажу, 8 військовослужбовців, двоє цивільних службовців, 9 представників ЗМІ та 64 учасники Ансамблю імені Александрова. Артисти прямували до Сирії, де повинні були виступити з концертом на авіабазі "Хмеймім" і привітати військовослужбовців РФ з Новим роком.

Літак російського Міноборони Ту-154 пропав з радарів вранці в неділю незадовго після вильоту з Сочі. Літак впав в акваторії Чорного моря. За фактом падіння Ту-154 порушено кримінальну справу. За попередніми даними, ніхто з пасажирів літака не вижив.