Погроми в Греції: привид комунізму знову бродить Європою
Молодь вішає на стіни фотографії Сталіна, Мао, Че Гевари... Для цих хлопців особливим шиком вважається причепитися до поліцейського...
Сьогодні грецькі заклади оголосили страйк через загибель 15-річного анархіста, який загинув від рук поліції. Сьогодні ж греки поховали загиблого Александроса-Андреаса Грігоропулоса, який був застрелений 6 грудня поліцейським у вуличній сутичці. А в середу в країні оголошений загальний страйк, який зачепить державні служби і приватний сектор. Жодна подія не викликала таких хвилювань в грецькому суспільстві, як загибель п`ятнадцятирічного підлітка. Як все відбувалося? Які глибинні причини того, що відбулося? Чи є окремий випадок проявом загальної тенденції?
|Фото REUTERS
|Фото REUTERS
Але минулої суботи ситуація вийшла з-під контролю. Кілька молодих людей зв`язалися з двома поліцейськими (поліцейський загін - це аналог нашого ОМОНу). Зараз грецька преса дає різні трактування інциденту, в якому загинув Александрос Грігоропулос. За однією версією, молоді люди напали на машину поліцейських. Поліцейський намагався запобігти трагедії, вистріливши двічі вгору, і один раз – в підлогу. І одна з куль потрапила рикошетом в юнака. За іншою версією, під час розмови молоді люди стали провокувати патруль словами "нічого ви нам не зробите", у відповідь на що поліцейський вистрілив в хлопця і одна з куль потрапила в голову. Даних медичного розтину поки немає. І невідомо чи вони будуть. Прем`єр-міністр Греції Костас Караманліс виступив із зверненням до нації, висловив співчуття, просив вибачення, обіцяв захистити країну від безладів. Поліцейські, що брали участь в інциденті, усунені від своїх обов`язків. Але це не зупиняє вибуху обурення грецького суспільства. У країні розпочалися акції непокори. До речі, грецьке суспільство з великою недовірою ставиться до поліції. Ще донедавна вона асоціювалася у них з жандармами періоду військової хунти. У грецькому суспільстві існує думка, що половина поліції в мегаполісі налаштована на те, щоб захищати і охороняти політиків, а не народ. Тому коли кілька тисяч радикально налаштованих молодих людей, обличчя яких закриті масками і капюшонами, почали палити центральні магазини, розташовані в центрі Афін, і філіали банків, це не викликало різкого негативного протесту. Навпаки - для більшості людей це є закономірною реакцією на «вбивство дитини». Оскільки для греків п`ятнадцятирічний підліток - це дитина. Навколо району Ексархія розташовані три великі навчальні заклади: Афінський Політехнічний Університет, що свято зберігає традиції студентських виступів 70-х років, юридичний факультет Афінського Університету, студенти якого на багато місяців захоплювали будівлі на знак протесту проти політики Караманліса, і Вища школа економічних наук Афін. Як мені пояснили мої приятелі по аспірантурі, більшість анархістів збираються в цих вузах, куди доступ поліції заборонений, і звідти роблять набіги на навколишні магазини, банки, підпалюють пластикові контейнери для сміття.
|Фото REUTERS
Цей вибух - найчисленніший вибух ліворадикальних сил у грецькому суспільстві. Недивно, адже анархісти відчувають за собою підтримку людей. Під час таких явищ виникає мародерство. І вже є перші заарештовані. Опозиція стала вимагати відставки діючого уряду. (Цікаво, що коли йдуть «мирні» маніфестації, то лідери профспілок вимагають не допускати до них анархістів. Мотивують це тим, що анархісти нападуть на поліцію і вимоги маніфестантів будуть скомпрометовані).
Отака Греція - країна, яка мріє про соціалізм. Але проте в житті вона демонструє дві абсолютно несоціалістичні (у відомому нам розумінні) якості. Перша: політики в Греції категорично бояться йти наперекір суспільству. Друга: люди в Греції дуже трепетно ставляться до людського життя.
Всеволод Самохвалов, Кембрідж – Афіни, дослідник-балканіст, який вісім років жив в Афінах, спеціально для УНІАН