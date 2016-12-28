"Не можемо більше дозволяти такого ставлення": Трамп заступився за Ізраїль у скандалі навколо резолюції ООН

Обраний президент Дональд Трамп, інавгурація якого запланована на 20 січня, заявив, що більше не можна дозволяти такого зневажливого ставлення до Ізраїлю. Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

Він закликав Ізраїль зачекати до дати офіційної інавгурації президента США.

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«Ми не можемо більше дозволити таке ставлення до Ізраїлю – з презирством та неповагою. Вони колись були великим другом США… але це вже не так. Початком кінця була та жахлива угода з Іраном, а тепер це (ООН)! Ізраїль, тримайся, 20 січня вже скоро (дата офіційної інавгурації Трампа – ред)», - написав Трамп.

not anymore. The beginning of the end was the horrible Iran deal, and now this (U.N.)! Stay strong Israel, January 20th is fast approaching! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 декабря 2016 г.

Як повідомляв УНІАН, Рада безпеки ООН 23 грудня прийняла резолюцію, в якій міститься заклик до Ізраїлю припинити будівництво поселень на окупованій палестинській території, включаючи Східний Єрусалим. Резолюцію підтримали 14 членів Радбезу, американська сторона утрималася. Раніше США блокували будь-які подібні проекти. Пізніше обраний президент США Дональд Трамп заявив, що після вступу його на посаду відносини ООН і США зміняться. Ізраїль відмовився виконувати резолюцію Ради безпеки ООН.