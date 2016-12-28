"Не можемо більше дозволяти такого ставлення": Трамп заступився за Ізраїль у скандалі навколо резолюції ООН

17:26, 28 грудня 2016
Світ
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Трамп закликав Ізраїль зачекати до 20 січня - інавгурації президента США.

Дональд Трамп / REUTERS

Обраний президент Дональд Трамп, інавгурація якого запланована на 20 січня, заявив, що більше не можна дозволяти такого зневажливого ставлення до Ізраїлю. Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

Він закликав Ізраїль зачекати до дати офіційної інавгурації президента США.

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«Ми не можемо більше дозволити таке ставлення до Ізраїлю – з презирством та неповагою. Вони колись були великим другом  США… але це вже не так. Початком кінця була та жахлива угода з Іраном, а тепер це (ООН)! Ізраїль, тримайся, 20 січня вже скоро (дата офіційної інавгурації Трампа – ред)», - написав Трамп.

Як повідомляв УНІАН, Рада безпеки ООН 23 грудня прийняла резолюцію, в якій міститься заклик до Ізраїлю припинити будівництво поселень на окупованій палестинській території, включаючи Східний Єрусалим. Резолюцію підтримали 14 членів Радбезу, американська сторона утрималася. Раніше США блокували будь-які подібні проекти. Пізніше обраний президент США Дональд Трамп заявив, що після вступу його на посаду відносини ООН і США зміняться. Ізраїль відмовився виконувати резолюцію Ради безпеки ООН.

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Теги: #США#Трамп#Ізраїль