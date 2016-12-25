Прем'єр-міністр Ізраїлю викликав для пояснень посла США

Про це пише Російська служба Бі-Бі-Сі.

У п'ятницю Рада Безпеки проголосувала за резолюцію, яка засуджує будівництво ізраїльських поселень на Західному березі річки Йордан.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху обурений цією резолюцією і має намір у терміновому порядку викликати для пояснень послів 10 країн-членів Ради Безпеки ООН, серед яких Україна, Франція, Великобританія, Росія, Китай та Іспанія.

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США, як повідомлялося, вимога Нетаньяху не стосувалася, оскільки Америка утрималася від голосування в Раді Безпеки; обраний президент Дональд Трамп висловлював побажання, щоб США скористалися в цьому питанні своїм правом вето, а раніше запропонував на посаду посла в Ізраїлі Девіда Фрідмана, який агресивно захищав єврейські поселення.

Проте пізніше стало відомо, що Нетаньяху все-таки викликав посла США Дана Шапіро. Під час голосування по документу, який жорстко критикує активність Ізраїлю з будівництва поселень на Західному березі річки Йордан і в Східному Єрусалимі, Америка утрималася, не скориставшись своїм правом вето.

Ізраїль звинуватив свого найближчого союзника США в координації голосування. Вашингтон ці звинувачення відкидає.

"Виходячи з тієї інформації, що ми маємо, у нас немає сумнівів, що адміністрація Обами ініціювала це [голосування за резолюцію], стояла за цим, координувала складання тексту і вимагала, щоб це відбулося", - заявив Нетаньяху.

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Виклик послів для пояснень в різдвяний вихідний - міра незвичайна і свідчить про серйозність претензій Ізраїлю.

Біньямін Нетаньяху заявив, що вживатимуться відповідні заходи. Так, він сказав, що зупинив фінансування п'яти організацій ООН, "особливо ворожих Ізраїлю", і попередив, що будуть і інші кроки.

Як повідомляв УНІАН, Рада Безпеки ООН прийняла резолюцію, в якій міститься заклик до Ізраїлю припинити будівництво поселень на окупованій палестинській території, включаючи Східний Єрусалим.

Резолюцію підтримали 14 членів Ради, американська сторона утрималася. Раніше США блокували будь-які подібні проекти. Пізніше обраний президент США Дональд Трамп заявив, що після вступу його на посаду відносини ООН і США зміняться.

Ізраїль відмовився виконувати прийняту в п'ятницю ввечері резолюцію Ради безпеки ООН.