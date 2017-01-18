Сноудену продовжено дію посвідки на проживання в Росії

Про це у своєму Facebook повідомила офіційний представник російського МЗС Марія Захарова.

Вона також прокоментувала заяву колишнього заступника директора ЦРУ Майкла Морелла, який заявив, що у президента Росії Володимира Путіна є "відмінна можливість" зробити подарунок обраному президенту США Дональду Трампу до інавгурації, видавши Сноудена.

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За словами Захарової, суть того, що пропонує Морелл, це "ідеологія зради". "Ви проговорись, пан Морелл, і всім тепер зрозуміло, що для Вашої контори в нормі речей підносити подарунки у вигляді людей і здавати тих, хто шукає захисту. Ви так і не зрозуміли Росію, Майкл Морелл", — підсумувала вона.