Світові лідери вітають Трампа на посаді президента США, заявляють про бажання співпрацювати з його адміністрацією
Світові лідери вітають президента США Дональда Трампа з інавгурацією, висловлюючи бажання працювати з його адміністрацією, а деякі закликають до співробітництва у сфері безпеки.
Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей, в інтерв’ю, опублікованому 20 лютого у Financial Times, висловила думку, що Трамп "усвідомлює важливість і значення НАТО" попри його критику на адресу альянсу, передає Радіо Свобода.
Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг привітав Дональда Трампа, наголосивши, що "посилення альянсу є добрим як для США, так і для Європи".
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Прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв та голова МЗС Сергій Лавров висловили оптимізм щодо відносин з адміністрацією Трампа, зазначивши, що Москва готова зробити свій внесок у покращення відносин з Вашингтоном.
Папа Франциск заявив, що Дональд Трамп має послуговуватися етичними нормами у своїй роботі, допомагаючи бідним.
Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді, президент України Петро Порошенко та лідер Косова Хашим Тачі у Twitter привітали Трампа, висловивши надію на добру співпрацю з його адміністрацією.
Ukraine congratulates Donald Trump on inauguration as 45th US President.— Петро Порошенко (@poroshenko) January 20, 2017
Wishing success to fulfill noble goals of leading the free world
Як повідомляв УНІАН, 20 січня Дональд Трамп склав присягу й офіційно став 45-м президентом Сполучених Штатів Америки.
Водночас у Вашингтоні відбулися акції протесту, приурочені до інавгурації нового президента США Дональда Трампа. Протестувальники розбили вітрини у кількох будівлях, серед яких Bank of America, у відповідь поліція застосувала сльозогінний газ.