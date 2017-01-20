У Вашингтоні протестувальники б'ють вітрини, поліція застосувала сльозогінний газ (відео)

18:40, 20 січня 2017
Світ
1905 0

У Вашингтоні не вщухають акції протесту, приурочені до інавгурації нового президента США Дональда Трампа.

Протестувальники почали бити вітрини / REUTERS

Протестувальники розбили вітрини у кількох будівлях, серед яких Bank of America, у відповідь поліція застосувала сльозогінний газ, передає Reuters.

Читайте такожТрамп провів зустріч з Обамою у Білому домі (фото, відео)

Так, учасники протестів несли анархістські прапори й транспарант з текстом Make Racists Afraid Again "Знову змусимо расистів боятися" (це відсилання до гасла Трампа "Знову зробимо Америку великою" - Ред.).

Протести проходять у трьох кварталах поблизу Білого дому.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Початок президентства Трампа
Теги: #США#Трамп#протести