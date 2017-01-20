У Вашингтоні протестувальники б'ють вітрини, поліція застосувала сльозогінний газ (відео)

Протестувальники розбили вітрини у кількох будівлях, серед яких Bank of America, у відповідь поліція застосувала сльозогінний газ, передає Reuters.

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Так, учасники протестів несли анархістські прапори й транспарант з текстом Make Racists Afraid Again "Знову змусимо расистів боятися" (це відсилання до гасла Трампа "Знову зробимо Америку великою" - Ред.).

Протести проходять у трьох кварталах поблизу Білого дому.

Protests turn violent in central Washington with shop & bank windows smashed on Donald Trump's s #InaugurationDayhttps://t.co/3dAngYF0eYpic.twitter.com/DdNvdy4Ijm — BBC Breaking News (@BBCBreaking) January 20, 2017

Police clash with protesters ahead of Donald Trump's s #Inaugurationhttps://t.co/ULZcHQUURTpic.twitter.com/TdaXuoKl2I — Reuters Top News (@Reuters) January 20, 2017