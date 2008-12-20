Російські військові повернулись на територію Грузії

Російські військовослужбовці повернулися на блокпост в Переві, щоб уникнути зростання напруженості, зазначається в повідомленні МЗС РФ.

У міністерстві наголосили, що, зважаючи на специфіку географічного положення цього села, необхідне було уточнення приналежності його південної межі, де розташований блокпост, Південній Осетії чи Грузії. Як і було домовлено на саміті Росія-ЄС в Ніцці, така робота була проведена, і після цього російські підрозділи залишили блокпост у Переві, нагадали в МЗС РФ.

"Проте у відповідь грузинське керівництво пішло на нову провокацію, негайно наповнивши Переві своїми спецназівцями (більше 120 бійців з важким озброєнням), грубо порушуючи план Медведєва-Саркозі і мандат Моніторингової місії ЄС, покликаної забезпечити запобігання мілітаризації Грузією зон, прилеглих до Південної Осетії. Введення грузинського спецназу супроводжувалося пропагандистським піаром із запрошенням іноземних кореспондентів. Тим самим була створена загроза різкій дестабілізації обстановки на межі Південної Осетії і Грузії", - йдеться в повідомленні.

"Задля уникнення зростання напруженості і з метою забезпечення умов, необхідних для дотримання плану Медведєва-Саркозі, російським командуванням було ухвалено повернути на блокпост російських військовослужбовців", - наголосили в МЗС РФ.