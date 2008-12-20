Посол США заявив про наміри «розширювати співпрацю» з Україною

Українсько-американська Хартія про стратегічне партнерство, підписана 19 грудня у Вашингтоні, передбачає розширення співпраці України і США у сфері енергетичної безпеки.

Про це в інтерв’ю газеті «Дзеркало тижня» (№ 48(727) 20-26 грудня) повідомив посол США в Україні Вільям ТЕЙЛОР.

«Тут ми маємо намір розширювати наш діючий формат співробітництва, - сказав він. - А також збираємося розвивати тристоронній діалог між Сполученими Штатами, Україною та Європейським Союзом».

В.ТЕЙЛОР також повідомив про плани розпочати роботу українсько-американської робочої групи з енергетичної безпеки, яку з американського боку очолює сенатор Річард ЛУГАР.

Коментуючи нещодавню заяву Р.ЛУГАРА в ефірі радіостанції «Эхо Москвы», В.ТЕЙЛОР наголосив, що сенатор не говорив про те, що Україна нині краде газ.

«Він сказав, що росіяни три роки тому звинувачували Україну в тому, що вона краде газ. І закликав до переговорів, аби вирішувати такі проблеми», - пояснив дипломат.

Він також відзначив, що вирішенням подібних проблем не може бути відключення споживачів від газу.

«Проблему треба вирішувати за столом переговорів, оскільки це комерційна суперечка. А коли переговори нічого не дадуть - звернутися в міжнародний арбітражний суд. Але цю суперечку не можна вирішувати шляхом відключення споживачів від газу», - наголосив В.ТЕЙЛОР.