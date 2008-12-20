У Японії стався землетрус
14:16, 20 грудня 2008Світ
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Трусило від Аоморі до Токіо
У суботу на північному сході головного японського острова Хонсю стався сильний землетрус магнітудою 6,5 балів.
Як передає "Газета.ру", підземні поштовхи різної сили відчувалися в 16 із 47 японських префектур - від Аоморі до Токіо.
Про потерпілих і збитки поки не повідомляється.
За даними Метеорологічного управління Японії, осередок землетрусу залягав «на досить невеликій глибині під дном океану поблизу тихоокеанського узбережжя регіону Канто». У метеоуправлінні попередили про можливість «деякого хвилевого руху», проте загроза цунамі не оголошувалася.
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