Вибух біля метро «Празька» в Москві: поранені 9 людей

Дев`ять чоловік, у тому числі дитина, дістали поранень у результаті вибуху сьогодні вдень на ринку біля станції метро «Празька» в Москві.

Як передає "Газета.ру", за попередніми даними, вибухнув безоболонковий вибуховий пристрій малої потужності.

“Потужність вибуху зараз встановлюється, але, видно, вона була невеликою, оскільки масштабних руйнувань немає», - повідомив черговий офіцер Управління інформації ГУВС Москви.

Тим часом, за даними МНС Росії, в одному з торгових лотків на ярмарку «Празька» вибухнули петарди. За словами представника Управління інформації МНС, вибух стався у торговому кіоску, де продавалася білизна, проте під прилавком знаходилися петарди і феєрверки.

На даний час на місці події працюють співробітники міліції і представники Слідчого управління, вирішується питання про порушення кримінальної справи.