Навальний заявив, що дизайнер Лебедєв незаконно отримував держзамовлення: Більша корупція - бідніша країна
У Росії проходять теледебати між опозиціонером Олексієм Навальним і популярним дизайнером Артемієм Лебедєвим.
Як пише Meduza, Навальний запідозрив Лебедєва у корупції через співпрацю з державою за держконтрактами. Після суперечки в інтернеті сторони домовилися провести дебати на забороненому в Україні телеканалі "Дождь". У ролі ведучої виступила Ксенія Собчак.
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Навальний нагадав Лебедєву його ж висловлювання про те, що "відкати - це нормально". У 2009 році Лебедєв стверджував, що "відкати" при держзакупівлях стимулюють конкуренцію.
Лебедєв заявив, що цифри, якими оперує Навальний, неспроможні, і дизайнер не може вважатися корупціонером.
Навальний підкреслив, що, дискутуючи з Лебедєвим, він хоче дискутувати з частиною суспільства. "Підхід Лебедєва до деяких речей шкідливий, цинічний", - підкреслив він.
Навальний нагадав, що корупція знищує країну. "Є чітка кореляція: більша корупція - бідніша країна", - зазначив він.
Через 15 минут на @tvrainpic.twitter.com/VfOahP9tlX— Alexey Navalny (@navalny) 26 січня 2017 р.
Як повідомляв УНІАН, 13 грудня Навальний оголосив про намір брати участь у виборах президента. "Я дуже добре розумію, що навіть стати кандидатом мені буде непросто", - зазначив Навальний.
За даними ЗМІ, в Кремлі вирішили, що президентські вибори краще проводити без Навального.