Навальний заявив, що дизайнер Лебедєв незаконно отримував держзамовлення: Більша корупція - бідніша країна

Як пише Meduza, Навальний запідозрив Лебедєва у корупції через співпрацю з державою за держконтрактами. Після суперечки в інтернеті сторони домовилися провести дебати на забороненому в Україні телеканалі "Дождь". У ролі ведучої виступила Ксенія Собчак.

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Навальний нагадав Лебедєву його ж висловлювання про те, що "відкати - це нормально". У 2009 році Лебедєв стверджував, що "відкати" при держзакупівлях стимулюють конкуренцію.

Лебедєв заявив, що цифри, якими оперує Навальний, неспроможні, і дизайнер не може вважатися корупціонером.

Навальний підкреслив, що, дискутуючи з Лебедєвим, він хоче дискутувати з частиною суспільства. "Підхід Лебедєва до деяких речей шкідливий, цинічний", - підкреслив він.

Навальний нагадав, що корупція знищує країну. "Є чітка кореляція: більша корупція - бідніша країна", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 13 грудня Навальний оголосив про намір брати участь у виборах президента. "Я дуже добре розумію, що навіть стати кандидатом мені буде непросто", - зазначив Навальний.

За даними ЗМІ, в Кремлі вирішили, що президентські вибори краще проводити без Навального.