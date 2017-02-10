Трамп пообіцяв нові заходи після призупинення судами дії міграційного указу

Про це він сказав на спільній прес-конференції з прем’єр-міністром Японії Сіндзо Абе.

«Ми збираємося робити все, що буде потрібно, щоби забезпечувати безпеку нашої країни. Ми прийняли рішення, яке, на нашу думку, буде дуже успішним», – заявив Трамп.

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Водночас він прокоментував призупинення судами в США його виконавчого указу про тимчасову заборону в’їзду в США мігрантам із семи країн, сказавши, що одна з основних причин, чому виборці обрали його президентом, полягала в забезпеченні кращої безпеки країни.

Також він сказав, що його адміністрація прийматиме нові рішення дуже швидко, і ці заходи стосуватимуться безпеки Сполучених Штатів.

«Ви зможете побачити це наступного тижня. Крім цього, ми продовжуватимемо брати участь у судовому процесі і в результаті, я не маю сумніву, ми виграємо цю окрему справу», – наголосив Трамп.

Як повідомляв УНІАН, Апеляційний суд у Сан-Франциско відмовився відновити чинність указу президента США Дональда Трампа про тимчасову заборону на в’їзд для біженців та візові обмеження для громадян семи переважно мусульманських країн.

Раніше Трамп 27 січня підписав указ, згідно з яким на невизначений термін припиняється прийом біженців із Сирії. Усі решта програм із прийому біженців припинені на 120 днів. Також указ забороняє в’їзд у США всім громадянам семи мусульманських країн на 90 днів.

Після підписання указу в США пройшли багатотисячні акції протесту проти рішення Трампа.