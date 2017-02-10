Апеляційний суд США залишив у силі заборону указу Трампа про біженців

Білий дім вже пообіцяв опротестувати це рішення у Верховному суді, повідомляє РБК з посиланням на Bloomberg.

«Побачимося в суді», — написав на цю тему Трамп у своєму Twitter.

Читайте такожТрамп розкритикував суддю за відмову відновити дію міграційного указу

В поясненні суду йдеться про те, що люди мають право на вільне пересування і право на захист від дискримінації. У документі також зазначено, що указ не повинен сприяти поділу сімей.

При цьому суд вказав, що немає свідчень того, що громадяни з семи країн, в'їзд яким до США обмежив своїм указом глава Білого дому, дійсно планували теракт на території Сполучених Штатів.

Раніше УНІАН повідомляв, що Федеральний суд в Сіетлі призупинив дію указу президента США Дональда Трампа про припинення прийому біженців та видачі віз громадянам семи держав, населених переважно мусульманами.

Дію указу зупинено по всій країні до тих пір, поки не буде розглянуто позов, поданий в цей суд місцевою прокуратурою. В позовній заяві вона вимагає визнати основні положення указу неконституційними і скасувати його.