В. о. генпрокурора США звільнили одразу ж після відмови підтримувати антимігрантський указ Трампа

Як повідомляє агентство Reuters, Трамп звільнив в.о. міністра юстиції США (генерального прокурора) Єйтс через кілька годин після того, як вона заявила про відмову реалізовувати указ про обмеження на в'їзд у країну уродженців Близького Сходу.

Прес-служба Білого дому повідомила про те, що місце Єйтс займе Дана Бойнте, яка раніше очолювала прокуратуру східного округу штату Вірджинія.

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Як повідомляв УНІАН, кількома годинами раніше Єйтс поставила під сумнів законність указу глави США Дональда Трампа про мігрантів, який обмежує право для жителів цілої низки країн Близького Сходу на в'їзд у країну.

"В даний час, - я не впевнена ні в тому, що захист адміністративного указу [про мігрантів] відповідає цим обов'язкам, ні в тому, що цей указ є законним», - написала вона у листі, який опинився у розпорядженні газети The New York Times.

Трамп 27 січня підписав розпорядження, згідно з яким на невизначений термін припиняється прийом біженців з Сирії. Всі інші програми з прийому біженців припинені на 120 днів. Також указ забороняє в'їзд до США всім громадянам семи мусульманських країн на 90 днів.

Після підписання указу в США пройшли багатотисячні акції протесту проти рішення Трампа. Сотні американських дипломатів мають намір висловити протест проти указу. З критикою міграційної політики нового президента виступив в тому числі його попередник - Барак Обама.

Указ Трампа оскаржується в декількох судових інстанціях.

Саллі Єйтс була заступником генпрокурора, коли цю посаду обіймала Лоретта Лінч. Після відставки президента Барака Обами Лінч також залишила посаду. Трамп попросив Єйтс тимчасово виконувати обов'язки генпрокурора, поки висунутий ним на цю посаду Джеф Сешнс проходить процедуру затвердження його кандидатури в Конгресі.