Трамп підписав указ про призупинення прийому біженців у США

Згідно з указом, який був підписаний президентом Дональдом Трампом, у США припинено прийом сирійських біженців, пише РБК з посиланням на Reuters.

Рішення прийнято, як зазначається, «до подальших розпоряджень». Припинено також на 120 днів і програму прийому біженців в цілому.

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Міністерство внутрішніх справ має у відповідності з указом створити і ввести біометричну систему, яка буде покликана відслідковувати переміщення осіб, що перетинають кордон США. Також документ припиняє дію програми безвізового в'їзду. Він встановлює при розгляді клопотань про надання статусу біженця пріоритет представникам переслідуваних релігійних меншин.

Мови про створення зон безпеки для переміщених цивільних осіб в указі не йдеться, зазначає Reuters.

Раніше Трамп оголосив про те, що підписує указ, який вводить нові жорсткі заходи перевірки» іммігрантів. Мета документа, зазначив він, - відгородити країну від терористів.