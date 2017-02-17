Віце-адмірал Гарвард відхилив пропозицію Трампа стати радником із нацбезпеки

Віце-адмірал Роберт Гарвард відмовився від пропозиції президента США Дональда Трампа стати його радником із національної безпеки, пише CBS News.

Зазначається, що Трамп пообіцяв заступниці екс-радника з питань національної безпеки К.Т. МакФарленд збереження її посади, втім Гарвард виступив категорично проти.

"Два джерела, обізнані в ситуації, підтвердили, що Гарвард заявив про бажання сформувати власну команду, проти чого виступив Білий дім", - пише видання.

Читайте такожТрамп назвав причину відставки радника з нацбезпеки Флінна

Переговори із Гарвардом щодо кадрових питань тривали цілий день, після чого він все ж відхилив пропозицію Трампа.

Нагадаємо, у ЗМІ з’явилась інформація, що радник з національної безпеки в адміністрації президента США Майкл Флінн за місяць до інавгурації Дональда Трампа обговорював з російським послом Сергієм Кисляком скасування частини санкцій.

Пізніше, високопоставлені чиновники Білого дому вивчали контакти радника з національної безпеки США Майкла Флінна з Росією.

У зв’язку із цим, радник президента США з питань національної безпеки Майкл Флінн пішов з посади. Як наголошується в листі Флінна, він не навмисно не надав інформації про його зв'язки з Росією.