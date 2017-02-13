У Білому домі вивчають контакти радника Трампа з нацбезпеки із Кремлем

Як повідомляє Русская служба BBC, раніше з'явилися повідомлення, що генерал-лейтенант у відставці Флінн обговорював можливе скасування санкцій щодо Москви з російським послом Сергієм Кисляком - за кілька тижнів до вступу Дональда Трампа на посаду президента.

У той же час старший радник Трампа з політичних питань Стівен Міллер на вихідних не скористався жодною з декількох можливостей виступити на захист Флінна, що ставить під сумнів міцність позицій відставного генерала в адміністрації американського президента.

Відомо, що Майкл Флінн говорив по телефону з Сергієм Кисляком в грудні.

Пізніше і Флінн, і нинішній віце-президент Майк Пенс заперечували, що в ході цієї розмови були порушені санкції, накладені Вашингтоном проти Росії після анексії Криму і початку збройного конфлікту на сході України, і пізніше - після скандалу з хакерськими атаками на американські політичні інститути.

Проте дев'ять колишніх і нинішніх членів американської адміністрації розповіли газеті Washington Post, що в ході розмови Флінна з Кисляком піднімалося питання санкцій.

Після цього представник Флінна повідомив, що той "не може сказати напевно", чи обговорював він санкції.

Американське законодавство забороняє приватним особам втручатися в питання міжнародної політики країни.

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Стівена Міллера кілька разів запитували про Флінна журналісти, однак він сказав, що не може коментувати "це делікатне питання". Президент Трамп поки також нічого не сказав з цього приводу.

Як повідомляє Ассошіейтед прес з посиланням на двох представників президентської адміністрації, Трамп стурбований ситуацією, що склалася, проте поки не вирішив, чи попросить Флінна подати у відставку.