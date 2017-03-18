До третьої річниці окупації Росія вирішила "порадувати" кримчан піснею про "вічні скрєпи"

На честь третьої річниці "возз'єднання Криму з Росією" МЗС Росії представив пісню "Севастополь - прапор".

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Офіційний представник російського закордонного відомства Марія Захарова на своїй сторінці у Facebook повідомила, що цю пісню підготували спеціально для кримчан і 18 березня їм дарують композицію до річниці возз'єднання".

"Написано від душі, від чистого серця. Кожне слово і акорд несуть заряд тієї фантастичної атмосфери великого звершення, яке ми переживали разом з вами у березні 2014 року", — написала Захарова.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши «референдум» за його самовизначенню. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% учасників референдуму» 16 березня 2014 року висловилися за приєднання Криму до РФ. 18 березня в Кремлі був підписаний так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя. Країни Заходу не визнають анексію Криму, і ввели ряд економічних санкцій проти Росії. Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.