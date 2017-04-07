При ударі США по сирійській авіабазі загинули шість осіб

В результаті американського авіаудару по базі Шайрат загинули шість осіб, оголосили представники Міноборони Сирії, передає The Associated Press.

Дані про розмір збитку, нанесеного в результаті авіаудару, сирійські військові не повідомили.

Також джерело РИА Новости на авіабазі повідомило, що ракетний удар вивів із ладу всі літаки, що були на ній.

"Всі розташовані на ній літаки вийшли з ладу, можна говорити, що вона повністю знищена", — повідомив він.

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Як повідомляв УНІАН, 7 квітня Збройні сили США завдали ракетного удару по авіабазі урядових військ президента Башара Асада. Два військових кораблі США, розташованих в Середземному морі, випустили щонайменше 50 ракет "Томагавк".

Перед цим Трамп заявив, що уряд президента Сирії Башара Асада "перетнув" червону межу" після хімічної атаки в провінції Ідліб, жертвами якої стали мирні жителі. Трамп зазначив, що хімічна атака вивела конфлікт у Сирії "на абсолютно новий рівень", а його ставлення до президента Сирії Башара Асада "дуже сильно змінилося".

У той же час, в Сирії назвали актом агресії ракетний удар США.