У Сирії назвали актом агресії ракетний удар США - ЗМІ

Як передає Associated Press, в ефірі сирійського державного телебачення ракетну атаку США по військовій базі в провінції Хомс назвали "актом агресії".

Також джерела у сирійській армії повідомили, що удар США по сирійської військової бази призвів до жертв, додає Reuters.

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Як повідомляв УНІАН, 7 квітня збройні сили США завдали ракетного удару по авіабазі урядових військ президента Башара Асада. Два військових кораблі США, розташованих в Середземному морі, випустили щонайменше 50 ракет "Томагавк".

Раніше президент США Дональд Трамп в розмові з кількома конгресменами допустив, що Вашингтон використає збройні сили у відповідь на хімічну атаку в Сирії.

Перед цим президент США Дональд Трамп заявив, що уряд президента Сирії Башара Асада "перетнув " червону межу" після хімічної атаки в провінції Ідліб, жертвами якої стали мирні жителі.

Трамп зазначив, що хімічна атака вивела конфлікт у Сирії "на абсолютно новий рівень", а його ставлення до президента Сирії Башара Асада "дуже сильно змінилося".