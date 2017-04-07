Теракт у центрі Стокгольма: поліція спростовує затримання водія вантажівки
Після наїзду вантажівки на натовп у Стокгольмі ще ніхто не затриманий, запевняють у поліції.
Поліція спростувала інформацію про затримання водія вантажівки.
"Ніхто наразі не затриманий", — повідомляється на сайті поліції Стокгольму, передає РІА Новости.
Раніше ЗМІ повідомили про те, що поліція затримала підозрюваного в наїзді вантажівкою на людей у Стокгольмі.
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Раніше поліцейські підтвердили, що внаслідок події загинули три людини і вісім постраждали.
Як повідомляв УНІАН, у Стокгольмі вантажівка в'їхала у натовп. Інцидент стався близько 15:00 за місцевим часом на пішохідній вулиці Дроттнінггатан (Королівській вулиці).
Прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен заявив, що наїзд вантажівки на натовп людей у центрі Стокгольма є терористичною атакою.