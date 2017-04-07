Наїзд вантажівки на людей у Стокгольмі визнали терактом

Прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен заявив, що наїзд вантажівки на натовп людей у центрі Стокгольма є терористичною атакою, передає Dagens Nyheter.

"Швеція була атакована", - заявив прем'єр Швеції.

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ЗМІ повідомляють, що Левен був на шляху в Гетеборг, коли йому доповіли про атаку.

Поліція підтвердила, що дві людини загинули й вісім отримали поранення.