Наїзд вантажівки на людей у Стокгольмі визнали терактом

17:16, 07 квітня 2017
Світ
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Левен заявив про теракт у Стокгольмі.

Вантажівка в'їхала у натовп людей у Стокгольмі / REUTERS

Прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен заявив, що наїзд вантажівки на натовп людей у центрі Стокгольма є терористичною атакою, передає Dagens Nyheter.

"Швеція була атакована", - заявив прем'єр Швеції.

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ЗМІ повідомляють, що Левен був на шляху в Гетеборг, коли йому доповіли про атаку.

Поліція підтвердила, що дві людини загинули й вісім отримали поранення.

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Новина в сюжеті: Наїзд вантажівки на натовп в Стокгольмі
Теги: #теракт#Стокгольм