Хімічна атака в сирійському Ідлібі: аналіз підтвердив використання зарину або його аналога

Зарин або аналогічний заборонений токсин був використаний при атаці 4 квітня в сирійському Ідлібі, внаслідок чого загинули близько 90 осіб. Про це заявив генеральний директор Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) Ахмет Узюмджю, передає Reuters.

Він зазначив, що результати проведеного фахівцями ОЗХЗ аналізу "вказують на те, що використовувався зарин або подібна до нього речовина".

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Як повідомляв УНІАН раніше, напад з ймовірним застосуванням хімічної зброї стався вранці 4 квітня в Ідлібі. За даними свідків, отруйний газ над містом розпорошили російські військові літаки Су, які належать повітряним силам РФ і Сирії.

5 квітня Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини повідомив, що кількість загиблих унаслідок можливої хімічної атаки в місті Хан-Шейхун склала 72 людини, сотні постраждали.

У відповідь на цю атаку США завдали ракетного удару по авіабазі в Сирії. Пентагон заявив, що 59 крилатих ракет «Томагавк» були випущені о 4.40 за сирійським часом з есмінців у східній частині Середземного моря. Президент США Дональд Трамп пояснив, що діяв у «життєво важливих інтересах національної безпеки Америки», щоб запобігти використанню хімічної зброї. За його словами, база, з якої завдали удару, була точкою старту для хімічної атаки.