Відповідальність за хімічну атаку в Сирії несуть режим Асада та його союзники - Туск

Президент Європейської ради Дональд Туск вважає, що відповідальність за хімічну атаку в сирійському місті Хан-Шейхун, внаслідок якої загинули до 72 осіб, несуть режим президента Сирії Башара Асада та його союзники.

Про це Туск заявив під час спільної прес-конференції з прем’єр-міністром Грецької Республіки Алексісом Ципрасом сьогодні в Афінах, йдеться в повідомленні на сайті Євроради.

Туск заявив, що рішуче засуджує хімічну атаку в сирійській провінції Ідліб.

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За його словами, вбивства дітей, жінок і чоловіків із застосуванням хімічної зброї є ще одним трагічним нагадуванням про жорстокість цього конфлікту і сирійського режиму.

«Це не перше повідомлення про подібні атаки в Сирії», - констатував Туск.

«Винні у вчиненні цих актів мають бути притягнуті до відповідальності. Сирійський режим несе головну відповідальність за звірства. Але всі ті, хто підтримує цей режим, несуть моральну і політичну відповідальність за ситуацію», - підкреслив президент Євроради.

Як повідомлялося, напад з ймовірним використанням хімічної зброї стався зранку 4 квітня. За даними свідків, отруйний газ над містом розпилили російські військові літаки Су, які належать повітряним флотам РФ та Сирії.

Сьогодні, 5 квітня, Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини повідомив, що кількість загиблих внаслідок ймовірної хімічної атаки в місті Хан-Шейхун зросла до 72 людей.