Reuters опублікував супутникові знімки розбомбленої "Томагавками" сирійської авіабази

Інформагенція Reuters опублікувала супутникові знімки авіабази Шайрат у Сирії, по якій американські військові випустили майже шість десятків ракет "Томагавк", передає ТСН.

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На знімках видно масштабні руйнування аеродромів, літаків і заправних засобів, які, на думку Пентагону, використовувалися для хімічної атаки на місто Хан-Шейхун у сирійській провінції Ідліб.

Сирійська обсерваторія з прав людини зазначила, що внаслідок ракетного удару авіабаза Шайрат "майже повністю зруйнована", передає Fox News.

За даними правозахисників, ракети пошкодили більше десятка ангарів, паливний склад і ППО бази.

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За інформацією телеканалу, загинули щонайменше 7 сирійських військових, 9 отримали поранення. Два високопосадовця Пентагону розповіли Fox News, що близько 20 сирійських літаків були знищені.

Чиновники сказали, що уся знищена техніка була літаками, а не вертольотами. При цьому жодного російського літака не було на авіабазі, але там перебували від 12 до 100 російських військових. Але американські військові не цілили в казарми, кажуть у Пентагоні.

Як повідомляв УНІАН, США завдали ракетного удару по авіабазі в Сирії у відповідь на можливу атаку з використанням хімічної зброї на місто, яке утримують повстанці. Пентагон заявив, що 59 крилатих ракет «Томагавк» були випущені о 4.40 за сирійським часом з есмінців в східній частині Середземного моря.

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Президент США Дональд Трамп пояснив, що діяв в «життєво важливих інтересах національної безпеки Америки», щоб запобігти використанню хімічної зброї. За його словами, база, з якої завдали удар, була точкою старту для хімічної атаки.

Як повідомило Reuters з посиланням на сирійське державне інформаційне агентство SANA, в результаті ракетного удару США загинули дев'ять цивільних осіб, в тому числі четверо дітей.

За даними Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, в результаті хімічної атаки в місті Хан-Шейхун 4 квітня загинули 72 людини.