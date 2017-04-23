КНДР пригрозила ядерним ударом Австралії

Північна Корея пригрозила Австралії ядерним ударом, якщо та продовжить «сліпо і завзято підкорятися вимогам США». Як повідомляє The Guardian, Північнокорейське державне новинне агентство KCNA оприлюднило заяву прес-секретаря МЗС КНДР з погрозами міністру закордонних справ Австралії Джулі Бішоп, яка сказала, що Австралія продовжить санкції проти Північної Кореї.

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У заяві північнокорейського МЗС також ішла мова про «про потік бруду проти КНДР, яка просто захищається».

У повідомленні було сказано, що, коли Австралія продовжить лінію США «щодо ізоляції та придушення КНДР», це буде самовбивчим кроком до вступу в зону дії ядерної зброї КНДР.

Минулого тижня Бішоп в інтерв'ю ABC сказала, що північнокорейська ядерна програма є «серйозною загрозою Австралії», яка повинна бути зупинена міжнародним співтовариством. Також Бішоп не виключила можливості продовження санкцій проти КНДР.

Раніше повідомлялося, що США направили до Корейського півострова групу військових кораблів, а також провели зустрічі з керівництвом Китаю з метою чинення тиску на уряд Північної Кореї для того, щоб ця країна відмовилася від розробки і застосування ядерної зброї.

Президент США Дональд Трамп заявляв, що розраховує на вплив Китаю у вирішенні даної проблеми, оскільки Північна Корея економічно залежить від КНР.

У ЗМІ були опубліковані знімки з супутника, на яких видно, що Північна Корея почала підготовку до чергових випробувань ядерної зброї.