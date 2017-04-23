У Франції завершилося голосування в першому турі виборів президента: лідирують Макрон і Ле Пен

Екзит-поли, проведені всіма ключовими французькими соціологічними службами, показують, що у другий тур виходять Еменуель Макрон і Марін Ле Пен.

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Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на портал Linternaute.

Згідно з опитуванням, проведеним TF1, лідер руху "Франція на марші" отримав підтримку 21% виборців.

Опитування, проведене Ipsos, дає Макрону 23,7%, Ле Пен - 21,7%. Ще одне опитування, проведене Paris Match, Sud Radio і CNews дає Макрону 23,8%, а Ле Пен 21,6%.

Кандидату від "Республіканців" Франсуа Фійону опитування дають від 19% до 20,3%, лідеру руху "Нескорена Франція" Жан-Дуї Меланшону - 19-19,6%, а кандидату від правлячих соціалістів Бенуа Амону - від 5% до 6,2%.

Нагадаємо, публікація екзит-полів можлива лише після закінчення голосування. Втім, раніше дані екзит-полів оприлюднив один із бельгійських телеканалів - за його даними, у другий тур виходять Еммануель Макрон (24% підтримки) і Марін Ле Пен (22%).