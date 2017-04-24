У Франції порахували 85% голосів: Макрон випереджає Ле Пен

За даними МВС Франції, після обробки близько 85 відсотків голосів, центрист, лідер руху "Вперед!" Еммануель Макрон лідирує і випереджає лідера "Національного фронту" Марін Ле Пен за результатами голосування у першому турі президентських виборів, що відбулися у Франції в неділю, 23 квітня.

Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на Reuters.

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Показники станом на 00:30 (за київським часом) понеділка, 24 квітня, дають Макрону 23,54 відсотка голосів виборців, Ле Пен - 22,33 відсотка. За ними слідують консерватор, екс-прем'єр Франсуа Фійон із 19,8 відсотка та ультралівий Жан-Люк Меланшон із 18,8 відсотка.

У міністерстві підкреслили, що значна частина необроблених голосів - у великих містах. Підтримка ж Ле Пен за даними соціологів там нижча, аніж у менших населених пунктах.

Раніше УНІАН повідомляв, що екзит-поли, проведені всіма ключовими французькими соціологічними службами, показують, що у другий тур виходять Еммануель Макрон і Марін Ле Пен.